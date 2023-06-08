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رياضة

برشلونة يرد على انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي!

Lebanon 24
08-06-2023 | 01:31
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أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي في صفقة انتقال حر.
 
وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أنّ جوان لابورتا رئيس النادي، اجتمع مع خورخي ميسي يوم الإثنين الماضي لتقديم عرض رسمي لعودة اللاعب إلى البلوجرانا، لكن والد ميسي أخبره برغبة اللاعب في الانضمام إلى إنتر ميامي.
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وقال البيان: "لابورتا تفهم قرار اللاعب ورغبته في الانضمام إلى دوري بمتطلبات أقل بعيدًا عن الأضواء والضغط الذي عانى منه في السنوات الأخيرة".

واختتم البيان بالتأكيد على الاتفاق مع خورخي ميسي على تجهيز وداعية لائقة للاعب مع الجماهير الذين اعتبروه دائمًا أسطورة لبرشلونة، وسيبقى دائمًا معشوقًا بين الكتلان.
 
 
وخرج ليونيل ميسي أمس الأربعاء في حوار مع الصحف الإسبانيةـ ليعلن قبوله عرض إنتر ميامي ورفضه العودة إلى برشلونة.
وكشف ميسي عن سبب رفضه العودة إلى النادي الكتالوني، مؤكدّا خوفه من تكرار ما حدث معه في 2021.


جدير بالذكر أنّ ميسي رفض عرض الهلال السعودي والذي وصل إلى 400-500 مليون يورو سنويًا. (جول)
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