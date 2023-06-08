برشلونة يرد على انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي!

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي في صفقة انتقال حر.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أنّ جوان لابورتا رئيس النادي، اجتمع مع خورخي ميسي يوم الإثنين الماضي لتقديم عرض رسمي لعودة اللاعب إلى البلوجرانا، لكن والد ميسي أخبره برغبة اللاعب في الانضمام إلى إنتر ميامي.

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وقال البيان: "لابورتا تفهم قرار اللاعب ورغبته في الانضمام إلى دوري بمتطلبات أقل بعيدًا عن الأضواء والضغط الذي عانى منه في السنوات الأخيرة".



واختتم البيان بالتأكيد على الاتفاق مع خورخي ميسي على تجهيز وداعية لائقة للاعب مع الجماهير الذين اعتبروه دائمًا أسطورة لبرشلونة، وسيبقى دائمًا معشوقًا بين الكتلان.