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رياضة
كيف علّق بيكيه على قضية انتقال ميسي؟
Lebanon 24
08-06-2023
|
03:00
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انتقد النجم الإسباني جيرارد بيكيه، سياسات ناديه برشلونة، بعد إخفاق الفريق في تحقيق حلم الجماهير والتعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي.
وفي بث على موقع "تويتش"، سخر بيكيه كثيرا من "التضحيات" التي قام بها أساطير النادي، مثله ومثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
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وقال بيكيه على البث المباشر: "هذا الأمر يجعلني أضحك الآن لأننا (بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا) رحلنا جميعا عن النادي هذا الموسم، وما زال الفريق يواجه مشكلة اللعب المالي النظيف هذه. من يجب أن يغادر أيضا؟".
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