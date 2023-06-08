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رياضة

من هو أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:00
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تسلم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، جائزة (Jugador Cinco Estrellas Mahou) لأفضل لاعبي الفريق الملكي هذا الموسم.
وقال فينيسيوس في تصريحات لوسائل إعلام النادي عقب حصوله على الجائزة: "أنا سعيد للغاية بدعم الجماهير. أريد مواصلة التحسن باستمرار، والتطور للظهور دائمًا بأفضل صورة ممكنة".
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ويعد صاحب الـ22 عامًا أفضل لاعبي ريال مدريد في الموسم الذي حصد فيه الفريق 3 بطولات؛ كأس السوبر الأوروبي، ثم مونديال الأندية، وأخيرًا كأس الملك.

وأسهم النجم البرازيلي الدولي في 39 هدفًا للريال هذا الموسم، بواقع 23 هدفًا و16 تمريرة حاسمة، وهي أفضل محصلة له منذ انتقاله للميرينغي في 2018.


واختتم فينيسيوس تصريحاته: "أتمنى أن أحافظ على نفس هذا المستوى في الموسم المقبل، وأساعد فريقي بشكل أكبر". (win win)
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