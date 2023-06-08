تأثير ليونيل ميسي.. العالم يتجه صوب إنتر ميامي



حلم برشلونة في استعادة "البرغوث الأرجنتيني" ليونيل ميسي من جديد، انتهى، رغم موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي المالية، واستعداد النادي لتقليص ميزانية رواتب اللاعبين.

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ورغم إغراءات "الهلال السعودي" المالية، التي كانت ستجعله اللاعب الأعلى أجرا في التاريخ وفقا للعديد من المصادر، قرر الأرجنتيني خوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي مع نادي "إنتر ميامي".

وبدأ "نادي إنتر ميامي" يحصد سريعاً ثمار التعاقد مع قائد الأرجنتين، وحصد في الساعة الأولى من إعلان تعاقده مع ميسي مليون متابع جديد على حسابه الرسمي على إنستغرام ليصل عدد المتابعين إلى 2.2 مليون متابع.

وبعد أقل من 12 ساعة على الإعلان عن انضمام ليو إلى "إنتر"، وصل العدد بحسب حساب " resultsports" على تويتر إلى 4.4 مليون متابع، وارتفع حتى كتابة هذه السطور الى 4.6 مليون متابع.

ويتوقع الحساب المعني بالإحصاءات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يصل عدد متابعي النادي الأميركي إلى 7.5 مليون متابع مع تقديم ليو، وبدء مشاركته في التدريبات مع زملائه.

وكان حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إنستغرام، قد خسر 600 ألف متابع بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن رحيل ليو عن الفريق.



ارتفاع كبير في أسعار تذاكر إنتر ميامي!



وارتفعت أسعار تذاكر مباريات "نادي إنتر ميامي" على ملعبه بشكل ملحوظ، وذلك بعد توقيع ميسي مع الفريق الأميركي المملوك جزئيًا للإنكليزي ديفيد بيكهام.

أحد الحسابات المهتمة بكرة القدم في الولايات المتحدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف عن الفارق الرهيب في أسعار التذاكر تحديدًا بعد يوم 15 تموز 2023.

أسعار تذاكر مباريات "إنتر ميامي" قبل ذلك التاريخ، كانت تتراوح بين 52 و100 دولار أميركي، لكنها ترتفع لتبدأ من 250 دولاراً أميركيا في 15 تموز، وتتجاوز 500 دولار في بعض المباريات.

ويترقب الجميع الظهور الأول لقائد لميسي، بقميص ناديه الجديد" إنتر ميامي"، بعد ظهوره بقمصان "برشلونة" و" باريس سان جيرمان".

ومن المتوقع أن تكون مباراة "إنتر" ضد "كروز أزول"، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أولى مباريات ليو مع فريقه الجديد، وستُلعب المباراة يوم 21 تموز.