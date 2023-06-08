كيف علّق سعوديون على إنتقال ميسي لانتر ميامي؟

أثار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي موجة غضب بين الجماهير السعودية عقب إعلان اختياره الانضمام لنادي إنتر ميامي الأميركي ورفض العرض "الفلكي" من الهلال السعودي.



وطالب بعض النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهيئات الحكومية السعودية بسحب لقب سفير السياحة السعودية من النجم الأرجنتيني واستبداله بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي. وذلك بعد أن تم اختيار ميسي سفيرا للسياحة السعودية من قبل وزارة السياحة السعودية وفقا لما أعلنه أحمد الخطيب وزير السياحة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الأرجنتيني رفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي نبأ رفض ميسي للعرض الضخم الذي ترواح بين 400-500 مليون يورو من الهلال السعودي، بسبب أن عائلته لن تستطيع التكيف مع الأجواء السعودية والمجتمع العربي.