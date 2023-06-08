Advertisement

رياضة

قبل مواحة انتر ميلان... ماذا قال مدافع مانشستر سيتي"؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1075461-638218269074077837.jpg
Doc-P-1075461-638218269074077837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي إن فريقه مصمم على "تصحيح الأخطاء" التي أدت لهزيمته من تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 عندما يواجه إنتر ميلان في نهائي العام الجاري السبت.

وانتزع فريق المدرب بيب غوارديولا لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم كما هزم مانشستر يونايتد ليحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي وربما يتوج بطلا لأوروبا للمرة الأولى اذا تغلب على إنتر في إسطنبول.
Advertisement

وكان ظهوره السابق والوحيد في نهائي دوري الأبطال حين خسر من تشيلسي 1-صفر، وأبلغ ووكر وسائل إعلام بريطانية الأربعاء: نعرف أننا نحظى بفريق جيد لكن لكي نلقى التقدير العالمي كأحد أفضل الفرق نحتاج للفوز بدوري الأبطال.

وأضاف: هذا لا يقلل مما حققته التشكيلة في آخر ستة أعوام، لدينا فرصة ثانية مع بيب ومجموعة اللاعبين الذين استمروا ونحتاج لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها أمام تشيلسي.

وشدد الظهير الأيمن على أن سيتي يجب أن يتوج ببطولة الصفوة في أوروبا اذا أراد أن ينضم إلى أعظم فرق إنجلترا عبر التاريخ مثل يونايتد 1999 وجيل أرسنال "الذي لا يقهر" المتوج بالدوري الممتاز دون هزيمة في 2003-2004.

وتابع: فريق يونايتد هذا وأرسنال الذي لا يقهر ربما يكونا أفضل فرق الدوري الإنكليزي الممتاز عبر التاريخ، أعتقد أنه يجب الوضع في الاعتبار ما فعلناه وليفربول في السنوات الأخيرة، لكنهم فازوا بدوري الأبطال بينما لم نحصد البطولة الكبرى لذا يجب أن تقتنص الكأس. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:28 | 2023-06-08
16:00 | 2023-06-08
11:00 | 2023-06-08
08:00 | 2023-06-08
05:00 | 2023-06-08
04:30 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website