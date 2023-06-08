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رياضة

بشكلٍ مُختصر.. ردٌّ غير متوقع من رونالدو حول آخر قرار لـ"ميسي"!

Lebanon 24
08-06-2023 | 16:28
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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مقتضب ودبلوماسي، عندما سئل عن رأيه في قرار غريمه ليونيل ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي.

وانتظر الملايين من عشاق كرة القدم مواجهة جديدة في السعودية، بين رونالدو مهاجم النصر وميسي الذي بدا قريباً من الانضمام إلى الهلال، لكنه عدل عن رأيه في آخر لحظة وقرر خوض تجربة في الولايات المتحدة.
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وبينما كان رونالدو يروج عن علامة تجارية جديدة لإنتاج المياه، سُئل عن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، فرفض في البداية الإدلاء بتعليق، لكنه قال: "اللاعبون الأفضل مرحب بهم في السعودية".

ونقل موقع "غول" عن رونالدو قوله: "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، الماء فقط. اللاعبون الأفضل مرحب بهم في السعودية. هنا ليس لدينا مشاكل مع الدوري".

وبدلاً من مواجهة ميسي، سيكون على رونالدو منافسة زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي لـ3 مواسم.

كما انضم نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي الإنجليزي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، إلى الاتحاد أيضا في صفقة لمدة عامين.

وتجري أندية سعودية محادثات مع لاعبين كبار آخرين، مثل أنخيل دي ماريا ولوكا مودريتش وغيرهما.
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