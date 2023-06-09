بنزيما يشعل حماس جماهير الاتحاد بجملة: "يمشي كدا كدا"

قدم اتحاد جدة لاعبه الجديد كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم 2022 في أجواء خيالية.

وبادر النجم الفرنسي أكثر من 60 ألف متفرج بجملة "يمشي كدا كدا" والتي ارتبطت بتصدر الفريق لمسابقة دوري روشن السعودي التي فاز بها الموسم الماضي.

وسبق دخول بنزيما إلى ملعب الجوهرة بعض العروض الغنائية، وأُطلقت الألعاب النارية، مع استعراض أجمل أهداف اللاعب خلال مسيرته الكروية، ثم دخل المهاجم المخضرم إلى المستطيل الأخضر، وقام بتحية الجماهير الغفيرة المُتحمسة في المدرجات.



وبدأ بنزيما حديثه للجماهير قائلًا: "سلام عليكم.. أرحب بكم وأتمنى -إن شاء الله- أن أضع الفريق في مستوى عالٍ للغاية.. اخترت الاتحاد؛ لأنه فريق رائع وبطل الدوري، ويملك جماهير هي الأفضل.. أريد صناعة إنجازات على هذه الأرضية".





وفاجأ النجم الفرنسي الحائز على 5 بطولات دوري أبطال أوروبا جماهير اتحاد جدة بقوله "يمشي كدا كدا".. وردوا عليه بصيحات إعجاب وتصفيق.

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كريم بنزيما: يمشي كدا كذا 😂



pic.twitter.com/pS0RaKCaUV — عمرو (@bt3) June 8, 2023 Advertisement



واستعرض كريم أمام الجماهير جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وسط هتافات مدوية، ورد عليهم بنزيمة "شكرا للحب الجارف الذي شعرت به". واستعرض كريم أمام الجماهير جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وسط هتافات مدوية، ورد عليهم بنزيمة "شكرا للحب الجارف الذي شعرت به".

ووقع بنزيمة على عدد من كرات اللعب وأرسلها للجماهير في المدرجات وطاف أرجاء الملعب لتحيتهم.



واكتملت الاحتفالات باستعراض دوري روشن السعودي وكأس السوبر أمام الجماهير بعد تتويج الاتحاد باللقبين. (العربية)