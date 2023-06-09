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رياضة

ليونيل ميسي يستقبل أغرب رسالة في مسيرته: "تنتظرك المخدرات في ميامي"

Lebanon 24
09-06-2023 | 03:00
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لم يتقبل الكثيرون رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعرض السعودي، رغم كم الإغراءات التي وضعت أمامه، لذلك تم توجيه أغرب رسالة في تاريخ ليو له.

 
وأعلن الأرجنتيني الأربعاء، انتقاله بشكل رسمي لإنتر ميامي الأمبركي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
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وبالتزامن مع هذا، أقيم أمس الخميس في السعودية حفل تقديم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا لنادي الاتحاد لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده أيضًا، لكن مع ريال مدريد الإسباني.
 
وبعد حفل بنزيما وجه الإعلامي الرياضي السعودي أحمد الكاموخ رسالته لميسي، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل تشاهد حفل تقديم كريم بنزيما يا ميسي؟ هل تعلم ماذا كان ينتظرك؟ هل تعلم ماذا سينتظرك في ميامي؟ باستثناء المشردين وانتشار المخدرات وارتفاع معدل الجريمة، والدوري السيئ، لا تنس تأخذ سماعات البلوتوث من أبل، ومنشفة الرياضيين من أديداس".


إشارات الكاموخ في تغريدته لشركتي "أبل" و"أديداس"، في ظل ما زعمته صحيفة "ذا أثليتك"، أن عقد ميسي مع النادي الأميركي، يتضمن حصوله على نسبة من حصة الشركتين في رعاية الدوري الأميركي. (جول)
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