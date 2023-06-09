ميسي أم رونالدو.. من "أعظم لاعب في التاريخ"؟

لطالما أثارت المقارنة بين النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل بين مشجعي اللاعبين.

لكن أحد خبراء تحليل البيانات، الذي كان يترأس حتى وقت قريب فريق تحليل البيانات بنادي ليفربول لكرة القدم، الدكتور إيان غراهام، رأى أن ميسي يتفوق على رونالدو بالأرقام، ليكون صاحب لقب "أعظم لاعب كرة في التاريخ".

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن غراهام الذي أمضى حياته المهنية في تقييم اللاعبين وفق الإحصائيات، قوله: "ميسي ورونالدو متماثلان تقريبا في تسجيل الأهداف. رونالدو يتقدم قليلا. لكن إذا سددت ركلات الترجيح، فإن ميسي يتفوق''.

وأضاف غراهام: "ميسي لاعب خط وسط مهاجم من الطراز العالمي. الفرص التي يخلقها لزملائه في الفريق أكبر من رونالدو. ميسي يؤدي وظيفتين ببراعة، بينما رونالدو يقوم بعمل واحد. هذا هو الفرق". (سكاي نيوز)