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رياضة

انضمام كانتي إلى الاتحاد السعودي يصطدم بـ"مشكلة طبيّة"!

Lebanon 24
09-06-2023 | 08:00
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يبدو أن عملية انتقال لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي قد عُلّقت بسبب مشكلات في الفحص الطبي، حسبما قاله مصدر في النادي لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر: "كانتي وقّع اتفاقًا ملزمًا وليس عقدًا نهائيًا. ما زلنا نراجع نتيجة الفحص الطبي. لديه تاريخ طويل من الإصابات ونريد توخي الحذر قبل توقيع عقد ضخم".
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وسبق لكانتي أن غاب لستة أشهر عن صفوف تشيلسي الإنكليزي بسبب مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية، ما يهدد إتمام صفقة انضمام اللاعب إلى نادي الاتحاد السعودي للعب إلى جوار مواطنه كريم بنزيما المنتقل من ريال مدريد الإسباني.


ويعد بنزيما واحدًا من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءًا من العام المقبل، خاصة بعد فشل إتمام صفقة التعاقد مع الأرجنتيتي ليونيل ميسي الذي فضّل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي. (win win)
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