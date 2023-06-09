الضربة الأخيرة لرونالدو هذا الموسم في السعودية

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وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ضربة أخيرة للبرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر، يغلق بها صفقة موسم 2022-2023.ومع ختام الموسم، أعلنت الرابطة تشكيل الأفضل وفقا للإحصائيات المقدمة من "أوبتا"، والذي شهد غياب رونالدو عنها، وقيادة المهاجم النيجيري، أوديون إيغالو، محترف الهلال المغادر في الصيف الجاري، للهجوم.وجاء التشكيل الذي سيطر عليه الاتحاديون كالتالي:في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي (الاتحاد)في الدفاع: مد الله العليان (الاتحاد) – أحمد حجازي (الاتحاد) – أحمد شراحيلي (الاتحاد) – جيسلان كونان (النصر).في الوسط: رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد) – لويز غوستافو (النصر) – كاكو (التعاون).في الهجوم: مراد باتنا (الفتح) – أوديون إيغالو (الهلال) – فراس البريكان (الفتح). (روسيا اليوم)