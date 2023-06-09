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رياضة
الضربة الأخيرة لرونالدو هذا الموسم في السعودية
Lebanon 24
09-06-2023
|
11:00
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وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ضربة أخيرة للبرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر، يغلق بها صفقة موسم 2022-2023.
ومع ختام الموسم، أعلنت الرابطة تشكيل الأفضل وفقا للإحصائيات المقدمة من "أوبتا"، والذي شهد غياب رونالدو عنها، وقيادة المهاجم النيجيري، أوديون إيغالو، محترف الهلال المغادر في الصيف الجاري، للهجوم.
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وجاء التشكيل الذي سيطر عليه الاتحاديون كالتالي:
في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي (الاتحاد)
في الدفاع: مد الله العليان (الاتحاد) – أحمد حجازي (الاتحاد) – أحمد شراحيلي (الاتحاد) – جيسلان كونان (النصر).
في الوسط: رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد) – لويز غوستافو (النصر) – كاكو (التعاون).
في الهجوم: مراد باتنا (الفتح) – أوديون إيغالو (الهلال) – فراس البريكان (الفتح). (روسيا اليوم)
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