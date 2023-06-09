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رياضة

بعد أسبوع من تحطيم حاجز قياسي.. كيبييغون تكسر رقما عالميا آخر

Lebanon 24
09-06-2023 | 23:00
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حطمت العداءة الكينية فايث كيبيغون الرقم القياسي العالمي لسباق 5000 متر في لقاء باريس الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، وذلك بعد أسبوع من تحطيمها الرقم العالمي لسباق 1500 م في لقاء فلورنسا.

وحققت كيبيغون (29 عاما) وقتا قدره 14:05.20 دقيقة متفوقة على الرقم السابق المسجل باسم الأثيوبية ليتسنبيت غيدي  والتي حلّت ثانية في سباق الجمعة (14:07.94 دقيقة)
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يذكر أن البطلة الأولمبية والعالمية الكينية، كيبيغون، كسرت في الثاني من حزيران الجاري، الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 م في لقاء فلورنسا الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى محققة 3:49.11 دقائق.

وتفوقت كيبيغون (29 عاما) الأسبوع الماضي، على الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداءة الإثيوبية، جينزيبي ديبابا، (3:50.07 د.) سجلته في موناكو، عام 2015. 
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