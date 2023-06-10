27
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إنجازٌ رياضي جديد.. إثيوبي يحطّم رقماً عالمياً في سباق الـ3000 متر
Lebanon 24
10-06-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حطم العداء الإثيوبي لاميشا غيرما الرقم القياسي العالمي في سباق 3000 م حواجز بفارق كبير عندما سجل 7:52.11 دقائق في لقاء باريس الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.
وتفوق غيرما (22 عاماً) على الرقم القياسي السابق المسجل باسم القطري سيف سعيد شاهين (7:53.63 د.) في لقاء بروكسل البلجيكي منذ عام 2004.
Advertisement
ونجح الإثيوبي في التفرد بصدارة السباق متجاوزاً الحواجز لينتهي به الأمر مستلقياً على المضمار إثر تحطيمه للرقم القياسي، بعدما سبق له أن فاز بميداليتين فضيتين في مونديالي 2019 و2022 وفي أولمبياد 2021.
وفي تصريح له، قال غيرما: "أشعر بسعادة كبيرة. سعيد وفخور جداً".
وأضاف: "شعرت أني أركض بسرعة كبيرة خلال السباق، وأنا واثق للغاية. الرقم القياسي العالمي ليس مفاجأة، لقد خططت لتحطيمه هذه الأمسية في باريس. إنه نتيجة إصرار كامل".
وهو الرقم القياسي العالمي الثالث في أمسية رائعة في العاصمة الفرنسية بعد أن حطمت الكينية فايث كيبييغون الرقم القياسي في سباق 5000 م بعد أسبوع من تحطيمها للرقم العالمي في 1500 م في لقاء فلورنسا الإيطالي، في حين حسّن النروجي ياكوب إينغيبريغستن الرقم القياسي لسباق 2 ميل بأربع ثوان ونصف عن الرقم القياسي السابق.
وسيطر غيرما على السباق الذي أنهاه بفارق 17 ثانية عن ريوجي ميورا صاحب المركز الثاني الذي سجل رقماً قياسياً يابانياً جديداً بلغ 8:09.91 دقائق، فيما حلّ الإسباني دانيال آرس في المركز الثالث بزمن 8:10.63 د.
وكما هي الحالي في جميع السباقات، استعان غيرما بتقنية "وايفلايت"، وهي اشارات ضوئية تساعد العدائين على إيقاع سباقهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
14:47 | 2023-06-09
09/06/2023 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
03:56 | 2023-06-10
10/06/2023 03:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
11:00 | 2023-06-09
09/06/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
09:38 | 2023-06-09
09/06/2023 09:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
08:26 | 2023-06-09
09/06/2023 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2023-06-10
مُزاح بين بيب جوارديولا ولاعب بارز على الهواء.. ماذا حصل بينهما؟
23:00 | 2023-06-09
بعد أسبوع من تحطيم حاجز قياسي.. كيبييغون تكسر رقما عالميا آخر
14:00 | 2023-06-09
إليكم موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023
11:00 | 2023-06-09
الضربة الأخيرة لرونالدو هذا الموسم في السعودية
09:40 | 2023-06-09
ماذا سيخسر ميسي بعد رفض عرض الهلال؟
08:00 | 2023-06-09
انضمام كانتي إلى الاتحاد السعودي يصطدم بـ"مشكلة طبيّة"!
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
10/06/2023 12:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
10/06/2023 12:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
10/06/2023 12:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact