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رياضة

إنجازٌ رياضي جديد.. إثيوبي يحطّم رقماً عالمياً في سباق الـ3000 متر

Lebanon 24
10-06-2023 | 02:00
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حطم العداء الإثيوبي لاميشا غيرما الرقم القياسي العالمي في سباق 3000 م حواجز بفارق كبير عندما سجل 7:52.11 دقائق في لقاء باريس الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وتفوق غيرما (22 عاماً) على الرقم القياسي السابق المسجل باسم القطري سيف سعيد شاهين (7:53.63 د.) في لقاء بروكسل البلجيكي منذ عام 2004.
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ونجح الإثيوبي في التفرد بصدارة السباق متجاوزاً الحواجز لينتهي به الأمر مستلقياً على المضمار إثر تحطيمه للرقم القياسي، بعدما سبق له أن فاز بميداليتين فضيتين في مونديالي 2019 و2022 وفي أولمبياد 2021.

وفي تصريح له، قال غيرما: "أشعر بسعادة كبيرة. سعيد وفخور جداً".

وأضاف: "شعرت أني أركض بسرعة كبيرة خلال السباق، وأنا واثق للغاية. الرقم القياسي العالمي ليس مفاجأة، لقد خططت لتحطيمه هذه الأمسية في باريس. إنه نتيجة إصرار كامل".

وهو الرقم القياسي العالمي الثالث في أمسية رائعة في العاصمة الفرنسية بعد أن حطمت الكينية فايث كيبييغون الرقم القياسي في سباق 5000 م بعد أسبوع من تحطيمها للرقم العالمي في 1500 م في لقاء فلورنسا الإيطالي، في حين حسّن النروجي ياكوب إينغيبريغستن الرقم القياسي لسباق 2 ميل بأربع ثوان ونصف عن الرقم القياسي السابق.

وسيطر غيرما على السباق الذي أنهاه بفارق 17 ثانية عن ريوجي ميورا صاحب المركز الثاني الذي سجل رقماً قياسياً يابانياً جديداً بلغ 8:09.91 دقائق، فيما حلّ الإسباني دانيال آرس في المركز الثالث بزمن 8:10.63 د.

وكما هي الحالي في جميع السباقات، استعان غيرما بتقنية "وايفلايت"، وهي اشارات ضوئية تساعد العدائين على إيقاع سباقهم.
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