27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مُزاح بين بيب جوارديولا ولاعب بارز على الهواء.. ماذا حصل بينهما؟
Lebanon 24
10-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرص الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على المزاح مع لاعب الفريق السابق سيرجيو أجويرو، قبل ساعات من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، الليلة، أمام إنتر.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، التقى جوارديولا وأجويرو على ملعب أتاتورك الأولمبي، أثناء عمل اللاعب الأرجنتيني رفقة شبكة "ESPN" لتغطية المباراة.
Advertisement
وفاجأ جوارديولا، اللاعب الأرجنتيني على الهواء مباشرة، حيث قطع حديثه عن النهائي قائلاW: "كل ما يقوله سيرجيو كذب".
وتبادل الاثنان العناق على الهواء، ثم وجه جوارديولا سؤالاً للاعبه السابق: "هل ستأخذهم جميعًا إلى ميامي؟ هل ليو موجود هناك بالفعل؟". هنا، ورد مهاجم مانشستر سيتي السابق بالقول: "نعم.. حسنًا، أنا أجمعهم".
ويأتي ذلك في إشارة إلى أن أجويرو لديه منزل في ميامي، ويحرص على ضم أصدقائه السابقين إلى إنتر ميامي لكي يكونوا قريبين منه.
وبعد المزاح، دعا جوارديولا، في إيماءة جميلة، أجويرو لحضور عشاء مانشستر سيتي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
14:47 | 2023-06-09
09/06/2023 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
03:56 | 2023-06-10
10/06/2023 03:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
11:00 | 2023-06-09
09/06/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
09:38 | 2023-06-09
09/06/2023 09:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
08:26 | 2023-06-09
09/06/2023 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2023-06-10
مسيرة حافلة للمهاجم دجيكو.. هكذا نجا من الموت ووصل إلى مباراة العمر!
05:30 | 2023-06-10
ميسي وقّع مع "إنتر ميامي" منذ سنوات.. هل تلاعب بجماهير "برشلونة"؟
02:00 | 2023-06-10
إنجازٌ رياضي جديد.. إثيوبي يحطّم رقماً عالمياً في سباق الـ3000 متر
23:00 | 2023-06-09
بعد أسبوع من تحطيم حاجز قياسي.. كيبييغون تكسر رقما عالميا آخر
14:00 | 2023-06-09
إليكم موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023
11:00 | 2023-06-09
الضربة الأخيرة لرونالدو هذا الموسم في السعودية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
10/06/2023 15:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
10/06/2023 15:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
10/06/2023 15:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact