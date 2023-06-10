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رياضة

مُزاح بين بيب جوارديولا ولاعب بارز على الهواء.. ماذا حصل بينهما؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:00
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حرص الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على المزاح مع لاعب الفريق السابق سيرجيو أجويرو، قبل ساعات من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، الليلة، أمام إنتر.
 
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، التقى جوارديولا وأجويرو على ملعب أتاتورك الأولمبي، أثناء عمل اللاعب الأرجنتيني رفقة شبكة "ESPN" لتغطية المباراة.
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وفاجأ جوارديولا، اللاعب الأرجنتيني على الهواء مباشرة، حيث قطع حديثه عن النهائي قائلاW: "كل ما يقوله سيرجيو كذب".
 
وتبادل الاثنان العناق على الهواء، ثم وجه جوارديولا سؤالاً للاعبه السابق: "هل ستأخذهم جميعًا إلى ميامي؟ هل ليو موجود هناك بالفعل؟". هنا، ورد مهاجم مانشستر سيتي السابق بالقول: "نعم.. حسنًا، أنا أجمعهم".
 
ويأتي ذلك في إشارة إلى أن أجويرو لديه منزل في ميامي، ويحرص على ضم أصدقائه السابقين إلى إنتر ميامي لكي يكونوا قريبين منه.
 
وبعد المزاح، دعا جوارديولا، في إيماءة جميلة، أجويرو لحضور عشاء مانشستر سيتي.
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