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رياضة

هدف بآخر 8 مباريات.. هل يستعيد هالاند بريقه بنهائي الأبطال؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 11:00
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غاب إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، وهداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي هذا العام، عن هز الشباك، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 8 مباريات لفريقه بكافة البطولات.

هالاند كان له دور بارز خلال مسيرة سيتي هذا الموسم، بعد انضمامه قادما من بوروسيا دورتموند مطلع الموسم، حيث سجل 12 هدفا في بطولة دوري الأبطال، و36 هدفا في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
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ولم يسجل هالاند منذ مواجهة ليدز يونايتد يوم السادس من أيار حتى نهائي دوري الأبطال، سوى هدفا وحيدا، حيث خاض مانشستر سيتي 5 مباريات في الدوري، ومباراة نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد، ومواجهتي ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال.
 
 وجاء هدف هالاند الوحيد خلال شهر مضى، في شباك إيفرتون بالجولة الـ 36.
 
ولم يغب هالاند عن التهديف منذ بداية الموسم طوال تلك الفترة، ويأمل في العودة للتسجيل في شباك إنتر ميلانو بنهائي دوري الأبطال، وقيادة فريقه للتتويج بالثلاثية. (سكاي نيوز عربية) 
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