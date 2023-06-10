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رياضة

بعد صورة المطبخ.. محمد صلاح يستمتع بلعبة "النرد" على يخت سياحي (صور)

Lebanon 24
10-06-2023 | 14:00
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شارك النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، صورة جديدة، خلال قضائه العطلة الصيفية الآن في بلاده.

ونشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" اليوم الجمعة، وهو يلعب الطاولة أو النرد "زهر النرد" على أحد اليخوت السياحية، الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه.
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بعد صورة المطبخ.. محمد صلاح يستمتع بلعبة
 
وكان "الفرعون" المصري قد نشر صورة له على المنصة ذاتها يوم أمس الخميس، وهو داخل المطبخ يقوم بتحضير ربما القهوة أو الشاي، حظيت بإعجاب الصفحة الرسمية لناديه وأكثر من مليون 441 ألفا من متابعيه خلال 24 ساعة تقريبا. (روسيا اليوم) 
 
بعد صورة المطبخ.. محمد صلاح يستمتع بلعبة
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