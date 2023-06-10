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رياضة

شاهد.. مقاتل روسي يخنق خصمه سريعاً!

Lebanon 24
10-06-2023 | 11:58
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فاز المقاتل الروسي إليا فريمانوف، على المنغولي زولتسيتسيغ شينيتششاغتغا، في النزال الذي جمعهما صباح اليوم السبت، ضمن دورة " ONE Fight Night 11" للفنون القتالية المختلطة (MMA).
وأسقط المقاتل الروسي على أرض الحلبة وانهال عليه بالضربات المبرحة، قبل أن يتمكن من خنقه في الجولة الأولى من النزال الذي جرى في تايلاند.
 
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وحقق إليا فريمانوف (27 عاما)، انتصاره الثاني عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين. 

في المقابل، تعرض زولتسيتسيغ شينيتششاغتغا (26 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 انتصارات. (روسيا اليوم)
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