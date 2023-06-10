شاهد.. مقاتل روسي يخنق خصمه سريعاً!

فاز المقاتل الروسي إليا فريمانوف، على المنغولي زولتسيتسيغ شينيتششاغتغا، في النزال الذي جمعهما صباح اليوم السبت، ضمن دورة " ONE Fight Night 11" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط المقاتل الروسي على أرض الحلبة وانهال عليه بالضربات المبرحة، قبل أن يتمكن من خنقه في الجولة الأولى من النزال الذي جرى في تايلاند.