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رياضة

سلة الرياضي اللبناني تهزم المنامة البحريني في بطولة وصل لكرة السلة

Lebanon 24
10-06-2023 | 13:13
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حقق الرياضي بيروت اللبناني فوزا كبيرا على حساب المنامة البحريني بنتيجة (112-84)، في المباراة التي جرت على ملعب صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة "وصل" لكرة السلة.
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وسجل نجم الرياضي ديوب ريث حضوره كأفضل مسجل في اللقاء برصيد 22 نقطة.

ومن جهته سجل نجم المنامة مصطفى راشد، 21 نقطة، كأفضل مسجل في فريقه. (كووورة)
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