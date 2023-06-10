سلة الرياضي اللبناني تهزم المنامة البحريني في بطولة وصل لكرة السلة

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حقق الرياضي بيروت اللبناني فوزا كبيرا على حساب المنامة البحريني بنتيجة (112-84)، في المباراة التي جرت على ملعب صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة "وصل" لكرة السلة.وسجل نجم الرياضي ديوب ريث حضوره كأفضل مسجل في اللقاء برصيد 22 نقطة.ومن جهته سجل نجم المنامة مصطفى راشد، 21 نقطة، كأفضل مسجل في فريقه. (كووورة)