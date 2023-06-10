نهائي دوري الأبطال.. تشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلانو

انطلقت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلانو على ملعب استاد أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية.

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وفيما يلي تشكيلة مانشستر سيتي:إيدرسون - روبن دياز - نيثن آكي - مانويل أكانجي - جونستونز - رودري -برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - إيلكاي جندوجان -جاك غريليش – إرلينغ هالاند.إنتر ميلانو:أندريه أونانا - ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي -أليساندرو باستوني - دينزل دمفريس - نيكولو باريلا - مارسيلوبروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - فيدريكو ديماركو - إيدن جيكو -لاوتارو مارتينيز.ويظهر مانشستر سيتي في اليوم المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن خاضها للمرة الأولى الموسم قبل الماضي ليخسر أمام تشلسي ويضيع حلم اللقب الأول قبل أن يعود في الموسم الحالي لتجديد الآمال.