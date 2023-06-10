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رياضة

نهائي دوري الأبطال.. تشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلانو

Lebanon 24
10-06-2023 | 14:33
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انطلقت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلانو على ملعب استاد أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية.
وفيما يلي تشكيلة مانشستر سيتي:

 إيدرسون - روبن دياز - نيثن آكي - مانويل أكانجي - جونستونز - رودري -برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - إيلكاي جندوجان -جاك غريليش – إرلينغ هالاند.
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 إنتر ميلانو:

أندريه أونانا - ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي -أليساندرو باستوني - دينزل دمفريس - نيكولو باريلا - مارسيلوبروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - فيدريكو ديماركو - إيدن جيكو -لاوتارو مارتينيز.


ويظهر مانشستر سيتي في اليوم المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن خاضها للمرة الأولى الموسم قبل الماضي ليخسر أمام تشلسي ويضيع حلم اللقب الأول قبل أن يعود في الموسم الحالي لتجديد الآمال.
 
 
وكان إنتر ميلانو خاض النهائي 5 مرات، فاز في ثلاث مناسبات باللقب مواسم 1963-1964 و1964-1965 و2009-2010، وخسر موسمي 1966-1976 و1971-1972. (سكاي نيوز)
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