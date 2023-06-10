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رياضة

بعد أزمة كأس العالم.. الشيف نصرت في نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

Lebanon 24
10-06-2023 | 15:35
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ظهر الشيف نصرت جوكسي، الشهير بسالت باي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت التي تجمع مانشستر سيتي بإنتر ميلان.

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان قبل قليل على ملعب أتاتورك الأولمبي بتركيا.
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وأثار سالت باي، جدلًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم خلال بطولة كأس العالم 2022 بعد فوز الأرجنتين على فرنسا، بسبب تواجده في أماكن غير مسموح له بها والتصوير مع كأس العالم واللاعبين.
وخضع الشيف الشهير، الذي صنع اسمه من خلال طهي شرائح اللحم لعملاء بارزين للتحقيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد أن وجد طريقه إلى أرض الملعب في نهائي المونديال وأجبر اللاعبين على التقاط صور سيلفي، وأكد الفيفا لاحقًا أنه غير مصرح له بدخول أرض الملعب.


ويسعى إنتر ميلان للفوز بثاني ألقابه الكبرى هذا الموسم بعد رفع كأس إيطاليا بينما يطمح مانشستر سيتي في إكمال الثلاثية بعد فوزه بالدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي. (جول)

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