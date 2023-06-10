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رياضة

شاهد.. رئيس ريال مدريد يثير جنون جماهير "الملكي": سنضم كيليان مبابي ولكن!

Lebanon 24
10-06-2023 | 16:00
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أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن فريقه سيقوم بضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف فريقه في وقت قريب.

جاء هذا في تصريح لرئيس النادي أثناء تواجده في أحد شوارع مدريد، حيث سأله أحد المشجعين عما إذا كان سيعود لمحاولات ضم كيليان مبابي من جديد.
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وكان رد بيريز مقتضبًا وحاسمًا: "نعم، لكن ليس هذا العام"، ليؤكد التقارير التي انتشرت بشأن أولويات النادي الملكي في خط الهجوم.


وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن ريال مدريد لن يذهب لضم هاري كين هذا الموسم ليوفر أموال الصفقة لضم كيليان مبابي بنهاية عقده.


جدير بالذكر أن عقد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، ووقتها فقط يستطيع الرحيل بشكل مجاني دون إذن من إدارة الفريق العاصمي. (جول)
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