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رياضة
عرض جديد يقرّب مودريتش من الدوري السعودي
Lebanon 24
10-06-2023
|
23:00
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أكد الصحفي رامون ألفاريز، أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب "ريال مدريد" بات يملك عرضًا جديدًا من المملكة العربية السعودية.
وقال ألفايرز عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "تلقى مودريتش عرضًا جديدًا من المملكة العربية السعودية ويفكر في قبوله ومغادرة ريال مدريد، وسيحصل بموجبه على 110 ملايين يورو لمدة موسمين".
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وأكدت وسائل إعلام إسبانية ما أورده ألفاريز ومارتن، مبينة أن الدولي الكرواتي يبحث بصورة جادة السير على خطى كريم بنزيما وقبول العرض السعودي ومغادرة ريال مدريد.
وأضافت أن قرار مودريتش المرتقب يأتي في ظل شعوره بأن دوره في ريال مدريد لن يكون كبيرًا في الموسم القادم، ولن يحظى بدقائق لعب كثيرة بعد تعاقد النادي الملكي مع الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.
وارتبط اسم النجم الكرواتي خلال الفترة الماضية بنادي النصر السعودي؛ إذ ذكرت تقارير أن "العالمي" قد عرض على النجم الكرواتي الحصول على راتب سنوي يتخطى الـ50 مليون يورو؛ لإقناعه بإعادة النظر في مستقبله مع العملاق المدريدي. (win win)
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