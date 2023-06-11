حسناء تخطف الأنظار ليلة تتويج "مانشستر سيتي" بـ "الأبطال.. فمن هي؟ (صور)

خطفت إيزابيل جوهانسن، لاعبة كرة القدم في نادي براين النرويجي، الأنظار ليلة تتويج مانشستر سيتي بكأس دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على إنتر ميلان الإيطالي 1-0.

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وحضرت اللاعبة الى إسطنبول لمساندة صديقها النجم النرويجي إرلينغ هالاند، فبحسب الصحف والمجلات، فإن إيزابيل تعيش قصة حب مع اللاعب النرويجي.







وكشفت صحيفة "ذا صن" إن صديقة اللاعب حذفت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان سرية العلاقة.



وقدم النرويجي إيرلنغ هالاند أداء مميز كالعادة أمام إنتر ميلان، وبعد هذا الفوز أصبح مانشستر سيتي ثاني نادي إنكليزي يحقق الثلاثية التاريخية بعد مانشستر يونايتد. (أخبار الآن)