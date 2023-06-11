Advertisement

رياضة

حسناء تخطف الأنظار ليلة تتويج "مانشستر سيتي" بـ "الأبطال.. فمن هي؟ (صور)

Lebanon 24
11-06-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1076304-638220637250504075.jpg
Doc-P-1076304-638220637250504075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت إيزابيل جوهانسن، لاعبة كرة القدم في نادي براين النرويجي، الأنظار ليلة تتويج مانشستر سيتي بكأس دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على إنتر ميلان الإيطالي 1-0.
 
Advertisement
من هي الفتاة التي تبقى بجانب الهداف هالاند؟
 
وحضرت اللاعبة الى إسطنبول لمساندة صديقها النجم النرويجي إرلينغ هالاند، فبحسب الصحف والمجلات، فإن إيزابيل تعيش قصة حب مع اللاعب النرويجي.
 
من هي الفتاة التي تبقى بجانب الهداف هالاند؟


 
وكشفت صحيفة "ذا صن" إن صديقة اللاعب حذفت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان سرية العلاقة.

وقدم النرويجي إيرلنغ هالاند أداء مميز كالعادة أمام إنتر ميلان، وبعد هذا الفوز أصبح مانشستر سيتي ثاني نادي إنكليزي يحقق الثلاثية التاريخية بعد مانشستر يونايتد. (أخبار الآن)

رياضة

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2023-06-11
05:00 | 2023-06-11
02:00 | 2023-06-11
23:00 | 2023-06-10
16:55 | 2023-06-10
16:18 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website