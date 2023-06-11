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رياضة

نجم الأرجنتين المثير للجدل يقترب من دوري روشن السعودي!

Lebanon 24
11-06-2023 | 05:00
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أشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي التعاون أصبح مستعدًا لتقديم اقتراح شفهي للأرجنتيني ماورو إيكاردي، من أجل التعاقد معه.
وأضاف رومانو أن المفاوضات السعودية عادت إلى إيكاردي مرة أخرى، بعدما كانت هناك محاولة من قبل للتعاقد معه، ولكن اللاعب سعيدًا جدًا في جلطة سراي التركي.
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وعلى الرغم من الراحة والسعادة التي يشعر بها إيكاردي مع جلطة سراي، إلا أنه لم يستقر على قرار بشأن مستقبله مع الفريق، سواء بالاستمرار أو الرحيل.


وكان الهلال قد فاوض إيكاردي بالفعل خلال الشهور الماضية، ولكن لم تكتمل المفاوضات بين الطرفين، ليستمر مع جلطة سراي، حيث سيعود إلى فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية إعارته إلى الفريق التركي.

وكان إيكاردي من أكثر النجوم إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، بعدما دخل في العديد من الأزمات، سواء مع زملائه أو مع فريقه السابق إنتر ميلانو الإيطالي. (جول)
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