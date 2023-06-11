كم عدد بطولات بيب غوارديولا طوال مسيرته؟

يُنظر إلى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي على أنه واحد من بين أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

غوارديولا يملك "فلسفة" خاصة للغاية في كرة القدم، إلى جانب معايير مرتفعة جدًا سواء في اختيار اللاعبين أو في تطبيق أفكاره على أرض الملعب.

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وتمكن خلال مسيرته المميزة للغاية من إثبات أنه أحد أفضل المدربين، ليس فقط في جيله، بل ربما في تاريخ كرة القدم، بالنظر إلى الثورة التكتيكية التي أحدثها.



وحقق غوارديولا خلال مسيرته التدريبية، التي بدأها مع نادي "برشلونة" الإسباني في 2008، العديد من الألقاب المحلية والقارية.





ويملك في رصيده التدريبي حتى الآن 35 لقبًا متنوعًا، حققها مع "برشلونة" و"بايرن ميونخ" و"مانشستر سيتي".

وتمكن غوارديولا من حصد 14 لقبًا مع برشلونة، خلال الفترة بين 2008 و2012، ثم مع انتقاله إلى بايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2016 حصد سبعة ألقاب، إلى جانب 14 لقبًا مع مانشستر سيتي منذ 2016 وحتى الآن. (جول)