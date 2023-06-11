بعد "نهائي الحلم" في إسطنبول.. تعرّف على جميع الفرق الفائزة بدوري "أبطال أوروبا"

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سيطرت الأندية الإسبانية في السنوات الأخيرة على دوري "أبطال أوروبا"، لكن "الملكي" ريال مدريد يبقى "سيّد الأندية الأوروبية" لأنه الأكثر تتويجاً بلقب دوري "أبطال أوروبا" بـ 14 بطولة.لكن هذا الموسم، لم يكن "الأبيض" بطل "نهائي الحلم" في إسطنبول، فقد ودّع البطولة، وترك مكانه لـ "مانشستر سيتي" الذي بدوره، أحرز اللقب للمرّة الأولى في تاريخه، بالانتصار على "إنتر ميلان" الإيطالي بهدف أبيض (1-0) في الملعب الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.وبات "مانشستر سيتي" الفريق الإنكليزي السادس الذي يحقق لقب دوري "أبطال أوروبا"، بعد كل من "ليفربول" و"مانشستر يونايتد" و"تشيلسي" و"نوتينغهام فورست" و"أستون فيلا". وفي العموم بات لدى أندية إنكلترا 15 لقباً في المسابقة مقابل 19 لأندية إسبانيا.ما هي الأندية التي حققت دوري "أبطال أوروبا"؟يملك "الريال" الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري "أبطال أوروبا" برصيد 14 لقباً، كان أخرها بطولة 2022.وفاز "ريال مدريد" بكأس البطولة ست مرات منذ عام 2000، منهم أربع بطولات في أخر خمس سنوات فقط.وفي تلك الفترة، واجه "المرينغي" غريمه "أتلتيكو مدريد" مرتين في النهائي، كما تفوّق على "ليفربول" في نهائي العام الماضي الذي أُقيم في كييف.ويأتي "عملاق إيطاليا ميلان " في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجاً بدوري "أبطال أوروبا" بواقع 7 ألقاب، كان أخرها عام 2007.ويقع الثنائي "ليفربول وبايرن ميونخ " خلف "ميلان" كثالث أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة بمعدل 6 ألقاب. وكان "ليفر" قد خسر نهائيين شارك فيهما أمام الإيطالي في 2007 وضد "ريال مدريد" في 2018، قبل أن يتمكن من الفوز بالبطولة في 2019 على حساب "توتنهام".أما "برشلونة"، فيمتلك 5 ألقاب من دوري "أبطال أوروبا"، وقد كان حتى الموسم قبل الماضي مساوياً لـ "ليفربول والبايرن"، لكن الثنائي رفع الكأس توالياً واقترب من "ميلان".والعريق "أياكس" تمكن من الفوز بـ"ذات الأذنين" في أربع مناسبات طيلة تاريخه، وأخرها يعود إلى عام 1995.ويملك "مانشستر يونايتد" ثلاث بطولات، ولازال "يوفنتوس" يبحث عن لقبه الأول منذ عام 1996 ليضيف ثالث البطولات إلى تاريخه.وبعد فوز "تشيلسي" بنهائي دوري "أبطال أوروبا" 2021، تساوى في الرصيد مع "يوفنتوس" و"بنفيكا" و"نوتنغهام فورست" و"بورتو"، وذلك برصيد لقبين.