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رياضة
غندوغان: فوزنا بـ "الأبطال" قصة أسطورية
Lebanon 24
11-06-2023
|
14:00
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أبدى الألماني إلكاي غندوغان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وتغلب سيتي على إنتر ميلان الإيطالي 1 - صفر، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء يوم السبت على ملعب "ستاد أتاتورك" في مدينة اسطنبول التركية.
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وقال غندوغان عقب المباراة: "إنها مثل قصة أسطورية، لا يمكن أن تكون أفضل".
وأضاف: "لقد أظهرنا شجاعة أكبر في الشوط الثاني، وتيقظنا، لا يمكنك أن تتفادى كل شيء أمام فريق جيد مثل هذا، لكن في النهاية هدف واحد صنع الفارق".
من جانبه قال لاعب الوسط وصاحب هدف المباراة رودري: نه أمر لا يصدق وحلم تحول إلى حقيقة، كل تلك الجماهير انتظرت لسنوات لا أعلم عددها، إنهم يستحقون ذلك ونحن نستحق، في السنوات الأخيرة كنا قريبين للغاية.
وأبدى روبن غوسينس لاعب وسط إنتر ميلان الذي حل بديلا في المباراة، حزنه لخسارة فريقه وقال: "بالطبع حينما تعلم أنك لعبت مباراة عظيمة فأن الأمر مؤلم، لقد انتهى حلم الطفولة". (العربية)
المصدر: العربية
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