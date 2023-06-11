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رياضة
في هذا الموعد.. ميسي سيلتحق بإنتر ميامي الأميركي
Lebanon 24
11-06-2023
|
11:00
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تساءل عشاق ومتابعو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن موعد التحاقه بفريقه الجديد، إنتر ميامي الأميركي.
وبعد إعلان مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي، أعلن "ليو" أنه قرر الانتقال إلى الفريق المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، رافضا بذلك "العرض الضخم"، الذي قدمه له الهلال السعودي.
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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه سيتعين على ميسي الانتظار على الأقل حتى الخامس من شهر يوليو المقبل للانتقال رسميا إلى إنتر ميامي، وهو يوم افتتاح فترة الانتقالات الصيفية في الولايات المتحدة.
وأضاف: "ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد قد يكون يوم 21 تموز، وذلك أمام كروز أزول لحساب منافسات كأس الدوري".
وأوضح المصدر أن الإعلان عن الصفقة يوم الأربعاء الماضي هز عالم كرة القدم، كما أسال لعاب متابعي المستديرة في أميركا.
وأشار إلى أنه لا توجد حاليا تذاكر تقل قيمتها عن 500 دولار للمباراة المنتظرة أمام كروز أزول.
وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في سان جرمان الفرنسي، بعد انتقاله في عام 2021 من برشلونة، الذي حمل قميصه معظم مسيرته الكروية. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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