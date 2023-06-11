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رياضة

بعد فشل صفقة ميسي.. الهلال يغري نيمار بـ"عرض ضخم"

Lebanon 24
11-06-2023 | 13:57
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كشفت تقارير إعلامية أن فريق الهلال السعودي وجه راداره صوب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي.

ووفق شبكة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، فإن نيمار هو أحدث نجم على رادار الهلال السعودي، مشيرة إلى أن وفدا رفيق المستوى من النادي سافر إلى باريس لمعرفة موقف اللاعب البرازيلي من الانتقال للمملكة العربية السعودية.
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وكان الفريق السعودي يرغب بدرجة أولى في خدمات ليونيل ميسي، لكن الأخير قرر في نهاية المطاف الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وذكرت "سي بي إس سبورتس": "الهلال يغري نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وأبرزها حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد".
وأبرزت أن الهلال مستعد كذلك لدفع 45 مليون يورو إلى باريس سان جرمان للتخلي عن نيمار، مشيرة إلى أن "المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين".

وأوضحت الشبكة الأميركية أن مسؤولي سان جرمان سيوافقون على أي عرض جيد سيقدم لنيمار، الذي ينتهي عقده عام 2025.

وإلى حدود الساعة، لم يتلق اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أي عرض مهم من إحدى الأندية الأوروبية.
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