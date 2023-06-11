رولان غاروس.. جوكوفيتش يحطم الرقم القياسي في عدد الألقاب

أحرز النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود في النهائي بنتيجة 7-6 و6-3 و7-5 يوم الأحد.



ورفع "جوكو" رصيده إلى 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على رافائيل نادال.

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واللقب هو الثالث لجوكوفيتش في العاصمة الفرنسية، كما بات أكبر لاعب سنا (36 عاماً) يتوج بطلاً في رولان غاروس.

وأصبح الصربي أيضاً على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).



وبهذا التتويج ايضاً، سيستعيد جوكو المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين.