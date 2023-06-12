بعد التتويج الأوروبي.. هل أصبح غوارديولا أعظم مدرب بالتاريخ؟

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"لديه عين مهووسة بالتفاصيل، ووضوح في الرؤية، ووعي تكتيكي، وقيادة، وشغف، وقدرة في الحصول على أفضل ما في كل لاعب يدربه".. كانت تلك الكلمات التي وصف بها الأسطورة الفرنسية تيري هنري، مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.ونجح غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بأول بطولة لدوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، ليكمل الثلاثية "الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد، ودوري الأبطال"، وليصبح ثاني نادي إنجليزي يحقق ذلك الإنجاز، بعد مانشستر يونايتد عام 1999.ملاحقة فيرغسونوصل غوارديولا إلى لقبه الـ35 في مسيرته، متجاوزا الروماني لوسيسكو صاحب الـ34 لقبا، ليصبح ثاني أكثر مدرب في العالم تتويجا بالبطولات، ويواصل ملاحقه السير أليكس فيرغسون، المتوج بـ49 لقبا في تاريخه.الأهم تكتيكياكلمات ثناء هنري لغوارديولا، واعتباره المدرب الأفضل في التاريخ، شاركه فيها نجوم تاريخون مثل ليونيل ميسي، ونجم مانشستر سيتي الحالي، إرلينغ هالاند، والعديد من نجوم الكرة.ميسي تحدث عن تجربته مع غوارديولا، مشيرا إلى تميزه في الطريقة التي يرى بها الأشياء، وأن خططه دائما تنتهي بنجاح.