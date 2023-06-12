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رياضة
مدرب الأهلي يكشف "سر التتويج" بلقب إفريقيا.. وغضب الشحات
Lebanon 24
12-06-2023
|
05:00
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كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، أنه أخبر اللاعبين بأن تسجيل هدف في إياب نهائي دوري الأبطال هو مفتاح التتويج باللقب والذي تحقق.
وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1.
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وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالفوز والبطولة وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة بعد الفوز بنتيجة 2-1، وأخبرت اللاعبين أنه لابد أن نسجل هدفا في الإياب ليكون مفتاح الفوز باللقب".
وأضاف: "سيّرنا المباراة كما أردنا وسجلنا هدفا كما تدربنا طيلة الأسبوع الماضي".
وواصل: "لم نبدأ المباراة بالطريقة التي أردتها، واستقبلنا هدفا لكننا سجلنا كما أخبرت اللاعبين".
وتابع: "اللاعبون أدوا مباراة كبيرة لكننا احتجنا لطاقة جديدة وهو ما حدث عن طريق التغييرات. البدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص، وللأسف كان ممكنا أن نسجل أهدافا أكثر".
وواصل "ارتكبنا الكثير من الأخطاء بالتراجع للخلف، ولم نلعب كما أردنا وهو ما أحدث معنا الفارق في الشوط الأول".
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