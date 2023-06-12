

Advertisement

وتضم قائمة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته في السعودية في ديسمبر المقبل: "الاتحاد السعودي، أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنكليزي". بعد تتويج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا، وفوز مانشستر سيتي الإنكليزي بكأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، السبت، بدأت قائمة الفرق المتأهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية تتشكل.وتضم قائمة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته في السعودية في ديسمبر المقبل: "الاتحاد السعودي، أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنكليزي".

وتبقي معرفة بطل قارة أميركا الجنوبية، إذ سيتحدد في وقت لاحق من العام الحالي.



ويجمع كأس العالم للأندية "أفضل المواهب المحلية من مختلف أنحاء العالم"، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



ويقام كأس العالم للأندية كل عام ويتنافس على لقبه أبطال المسابقات القارية بالإضافة لممثل البلد المضيف. وتشهد البطولة إثارة كبيرة حيث تمنح الفرصة لمشجعي كرة القدم من مختلف الأجيال للاستمتاع بمواهب كروية من مختلف أنحاء العالم، وفقا للفيفا.



وفي فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية للسعودية.



وتقام البطولة في الفترة ما بين 12 إلى 22 كانون الأول المقبل دون أن يتم تحديد هوية المدينة التي ستستضيف المباريات.



وجاءت إقامة مونديال الأندية خلال فترة تعيش فيها المملكة عصرا رياضيا مزدهرا بعد الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنكليزي وتعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجذب مجموعة من اللاعبين والبطولات الرياضية الكبرى من كؤوس السوبر في إسبانيا وإيطاليا لكرة القدم إلى الفورمولا واحد والغولف. (الحرة)