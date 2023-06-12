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رياضة

لبنان يتأهّل إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم للصالات

Lebanon 24
12-06-2023 | 02:37
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تأهّل منتخب لبنان إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم الصالات، بعد فوزه على جزر القمر 6-3، مستفيداً من خسارة فلسطين 1-5 أمام مصر في مجموعةٍ ثانية. 

وتأهّل لبنان كواحد من منتخبين احتلا المركز الثالث، بفارق الأهداف عن فلسطين، إذ كان يحتاج إلى خسارة «الفدائي» بفارق هدفين، ليتأهّل هو بفارق أهداف (-4).
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وكان منتخب لبنان قد خسر أمام الكويت والمغرب في أول مباراتين قبل الفوز على جزر القمر.

ويلعب لبنان في ربع النهائي مع ليبيا، متصدّر المجموعة الأولى على حساب الجزائر والسعودية وطاجيكستان.

وتُقام المباراة المقبلة الثلاثاء المقبل، ليتأهّل الفائزون الأربعة إلى نصف النهائي يوم الأربعاء، قبل المباراة الختامية الجمعة.
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