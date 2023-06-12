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رياضة

بعد أنباء رفضها العيش في السعودية.. فنانة عربية تهاجم زوجة سيرخيو راموس!

Lebanon 24
12-06-2023 | 07:41
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تعرضت بيلار روبيو زوجة المدافع الإسباني سيرخيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للهجوم من قبل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد مزاعم البعض حول رفضها العيش في أي بلد عربي.
ويمتلك راموس عدة عروض سعودية من الهلال والأهلي وغيرهما بحسب التقارير المتداولة، ويفاضل بينها في ظل نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وعدم وجود أي نية بين الطرفين لتجديد العقد.
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وأمام التقارير التي تتحدث عن العروض السعودية لراموس، زعم بعضها أن زوجته ترفض الرحيل عن أوروبا، والذهاب للعيش في أي بلد عربي خلال الفترة الحالية.

وعلقت أحلام على هذه التقارير، مهاجمة بيلار، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فكتنا من الشر الخلا".( جول)

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