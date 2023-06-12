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رياضة

تصرف غير متوقع من الممثلة الأميركية جوليا روبرتس تجاه مدرب مانشستر سيتي!

Lebanon 24
12-06-2023 | 08:13
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية أن غوارديولا تلقى تهنئة من الممثلة الأميركية الشهيرة جوليا روبرتس بعد التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب إنتر الإيطالي.


جوليا روبرتس كتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أبارك لغوارديولا على قيادة فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا"، مع صورة للمدرب الإسباني وهو يقبل الكأس.
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ويأتي ذلك بعدما اعترف غوارديولا في وقت سابق بإحباطه لأن جوليا روبرتس، التي يعتبرها مثلًا أعلى له، فضلت زيارة مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي عندما كانت في إنكلترا، رغم نجاحات فريقه الكبيرة خلال تلك الفترة.


تصريح جوارديولا كان بعد فوز فريقه على لايبزيغ الألماني بنتيجة 7-0 في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال، حيث أكد بصورة صادمة أنه يرى نفسه فاشلًا بسبب ما قامت به روبرتس.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق الثلاثية في موسم 2022-23 بعد تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي، وكأس إنكلترا، ثم أخيرًا دوري أبطال أوروبا. (جول)

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