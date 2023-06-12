محمد الملا الى فريق الهومنتمن

انضم لاعب كرة السلة محمد الملا صباح اليوم الى فريق الهومنتمن الذي يضم نخبة من ابرز اللاعبين الأجانب واللبنانيين المحترفين، لخوض بطولة كأس لبنان للعبة، لموسم 2023 - 2024.

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يذكر ان النجم محمد الملا تميز في الموسم السابق بالرميات الثلاثية البعيدة، وسجل رقما نوعيا فيها، وحافظ على مركز الصدارة مع الأوائل من اللاعبين اللبنانيين والأجانب إلى حين خروج فريقه من سابق المنافسة على لقب البطولة. (الوكالة الوطنية)