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رياضة

الحكومة السعودية تريد انتقال هذا اللاعب إلى الهلال!

Lebanon 24
12-06-2023 | 11:00
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تسعى الحكومة السعودية لانتقال نجم مانشستر سيتي الألماني إيلكاي غوندوغان، إلى نادي الهلال السعودي، عبر صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب ما افاد به موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.
وأشار تقرير الموقع الفرنسي إلى أن الحكومة السعودية تريد بصفقة غوندوغان تعويض الهلال عن فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اختار الذهاب إلى إنتر ميامي الأميركي.
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وكان غوندغان قد رفض الكشف عن مستقبله بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، إثر الفوز على إنتر ميلان بنتيجة (1-0)، أمسية السبت 10 حزيران على الملعب الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

ووفقًا للعديد من المصادر، فإن برشلونة عرض على غوندوغان عقدًا لمدة 3 سنوات، بدلًا من موسمين، مع راتب أقل بقيمة تسعة ملايين يورو في الموسم الواحد، لكن النادي الكتالوني لا يضمن النجاح في تسجيل اللاعب؛ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني على "البلوغرانا" والأزمة المالية التي يمر بها النادي، ولهذا السبب لم يتخذ اللاعب القرار النهائي بعد. (win win)
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