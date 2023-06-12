محترف النصر في طريقه إلى غلطة سراي.. من هو؟

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي غلطة سراي أنهى اتفاقه مع محترف النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، على الانتقال إلى صفوف بطل الدوري التركي في الموسم الحالي 2022-23، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ووفقًا لما أورده موقع "medyatava" التركي، فإن غلطة سراي اتفق على كل شيء مع محترف النصر، الذي سبق له خوض تجربة اللعب في الملاعب التركية، لكن مع فريق بيشكتاش.

وقال التقرير: "يبدو أن غلطة سراي، الذي أنهى الموسم كبطل، مصمم على تجهيز فريقه بالنجوم من أجل تحقيق النجاح في دوري أبطال أوروبا، ستكون صفقته الأولى مع تاليسكا بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب البرازيلي".





وأشار المصدر ذاته إلى أن تاليسكا، الذي ينتهي عقده مع النصر في عام 2026، يريد مغادرة السعودية وخوض مغامرة جديدة، ويسعى النجم البرازيلي للعب مع فريق سيظهر في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل. (win win)