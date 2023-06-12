الهلال السعودي يقدم عرضاً مغرياً لضم نجم ليفربول

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي، يخطط لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من خلال التعاقد مع نجم نادي ليفربول، البرازيلي روبيرتو فيرمينو.



ووفقا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، فقد عرض الهلال على فيرمينو، عقدا لمدة موسمين بالإضافة إلى آخر إضافي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

Advertisement



وكشف كونور عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن النجم البرازيلي، سيحصل على راتب سنوي، يقدر بـ30 مليون دولار، حال الموافقة على الانتقال إلى الهلال.

وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول، بنهاية الموسم المنقضي، وبالتالي يمكن للهلال التعاقد مع صاحب الـ31 عاما في صفقة انتقال حر.