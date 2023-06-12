Advertisement

رياضة

الهلال السعودي يقدم عرضاً مغرياً لضم نجم ليفربول

Lebanon 24
12-06-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1076872-638222093343753200.jpg
Doc-P-1076872-638222093343753200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي، يخطط لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من خلال التعاقد مع نجم نادي ليفربول، البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، فقد عرض الهلال على فيرمينو، عقدا لمدة موسمين بالإضافة إلى آخر إضافي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.
Advertisement
 

وكشف كونور عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن النجم البرازيلي، سيحصل على راتب سنوي، يقدر بـ30 مليون دولار، حال الموافقة على الانتقال إلى الهلال.
 
وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول، بنهاية الموسم المنقضي، وبالتالي يمكن للهلال التعاقد مع صاحب الـ31 عاما في صفقة انتقال حر.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-06-12
15:51 | 2023-06-12
14:00 | 2023-06-12
11:00 | 2023-06-12
09:13 | 2023-06-12
08:13 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website