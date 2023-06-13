أنشيلوتي يقاضي فريقه السابق.. ما القصة؟

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، مقاضاة فريقه السابق إيفرتون الإنكليزي في المحكمة التجارية بمحكمة لندن العليا.



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ولم يُعلن عن أي تفاصيل أخرى بخصوص أسباب القضية أو الخلاف بين الطرفين، لكن وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن نزاعًا بين أنشيلوتي وإيفرتون حول قضية ضريبية مرتبطة بمكافأة قدرها 2 مليون جنيه إسترليني دُفعت للمدرب الإيطالي خلال فترة تدريبه بالنادي. وكشفت الصحافة الإنكليزية أن محامي المدرب البالغ من العمر 64 عامًا تقدم بشكوى يوم الجمعة الماضي، وفقًا لسجلات المحكمة وتتعلق "بالعقود والترتيبات التجارية العامة".ولم يُعلن عن أي تفاصيل أخرى بخصوص أسباب القضية أو الخلاف بين الطرفين، لكن وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن نزاعًا بين أنشيلوتي وإيفرتون حول قضية ضريبية مرتبطة بمكافأة قدرها 2 مليون جنيه إسترليني دُفعت للمدرب الإيطالي خلال فترة تدريبه بالنادي.

وسبق لأنشيلوتي تولي مهام تدريب إيفرتون في كانون الأول 2019، واستمر مع الفريق حتى استقال من منصبه في 2021، ليعود إلى قيادة النادي الملكي في فترة ثانية.



وتأتي أخبار مقاضاة أنشيلوتي لإيفرتون بمثابة ضربة إضافية لما يعيشه الفريق في الوقت الحالي، في ظل وجود احتمالية لبيع النادي بسبب المشكلات المالية وغضب الجماهير من تراجع المستوى. (win win)