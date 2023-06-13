الهلال يقدم عرضاً رسمياً لنجم الأرجنتين.. من هو؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن إدارة نادي الهلال السعودي، أرسلت عرضًا رسميًا لضم الدولي الأرجنتيني ونجم نادي روما الإيطالي، باولو ديبالا، في الميركاتو الصيفي المقبل.



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وستقوم الإدارة الهلالية بعرض قدره 360 مليون يورو على ديبالا، عبر عقد يمتد لثلاثة مواسم وذلك حتى حزيران من عام 2026، بحسب الصحيفة. وأكدت صحيفة "Olt sports"، أن الزعيم الهلالي على استعداد لدفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 12 مليون في عقد الأرجنتيني، من أجل فسخ ارتباطه مع النادي الإيطالي، تمهيدًا لوصوله إلى دوري روشن السعودي.وستقوم الإدارة الهلالية بعرض قدره 360 مليون يورو على ديبالا، عبر عقد يمتد لثلاثة مواسم وذلك حتى حزيران من عام 2026، بحسب الصحيفة.

ويمتد عقد ديبالا مع الذئاب حتى 2025، وسط وجود شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لفرق الدوري الإيطالي، في حين يقتصر هذا الشرط على 12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي. (win win)