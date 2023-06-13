الهلال السعودي يغري نيمار براتب يفوق كريستيانو رونالدو!

أكد الصحفي الخبير في سوق الانتقالات نيكولو شيرا، أن إدارة نادي الهلال السعودي قد رصدت مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، في الميركاتو الصيفي.



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وقال نيكولو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال يستعد لتقديم عرض مذهل للنجم البرازيلي نيمار في محاولة من الفريق السعودي للتوقيع مع نجم باريس سان جيرمان". وكان الهلال قريبًا من ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل عدة أيام، ولكن رحيله لنادي إنتر ميامي الأميركي، وجه أعين الإدارة الهلالية للنجم البرازيلي.وقال نيكولو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال يستعد لتقديم عرض مذهل للنجم البرازيلي نيمار في محاولة من الفريق السعودي للتوقيع مع نجم باريس سان جيرمان".

وتابع شيرا في تغريدته: "الهلال مستعد لتقديم عرض يقدر بقيمة 250 مليون يورو في الموسم الواحد، وبعقد لمدة ثلاثة مواسم مع الفريق الأزرق".





وتحاول الإدارة الهلالية إغراء نيمار براتب يفوق راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر، والذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو في الموسم الواحد.





وترغب إدارة نادي باريس سان جيرمان في بيع نيمار والتخلص من راتبه المرتفع البالغ نحو 900 ألف يورو في الأسبوع الواحد؛ وسط توقعات بالموافقة على بيع البرازيلي إذا وصل العرض من النادي السعودي. (win win)