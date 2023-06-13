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رياضة

لأول مرة.. دنفر ناغتس بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

Lebanon 24
13-06-2023 | 00:52
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أحرز "دنفر ناغتس" لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي ايه)، بفوزه الإثنين على ضيفه ميامي هيت 94-89 فحسم سلسلة الدور النهائي 4-1.
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وقاد اللاعب الصربي، نيكولا يوكيتش، فريق ولاية كولورادو إلى لقبه الأول منذ 47 موسما، بعد أن سجل 28 نقطة و16 متابعة، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في النهائي.

وأصبح يوكيتش رابع لاعب أوروبي يفوز بالجائزة بعد الفرنسي توني باركر، والألماني ديرك نوفيتسكي، واليوناني يانيس أنتيتوكومبو.

في المقابل، سجل نجم ميامي هيت، جيمي بتلر، 8 نقاط متتالية ليضع فريقه في المقدمة بنتيحة 87-86 قبل دقيقتين و45 ثانية من نهاية المباراة، لكن الفريق لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه.

وتجمد رصيد ميامي هيت عند ثلاثة ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. (سكاي نيوز)

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