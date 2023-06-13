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رياضة
كم يطلب "باريس سان جيرمان" لبيع مبابي لريال مدريد؟
Lebanon 24
13-06-2023
|
11:00
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حدد باريس سان جيرمان، سعر رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المهاجم الفرنسي، أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لن يقوم بتفعيل العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025، وبالتالي سينتهي عقده في حزيران 2024.
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ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، لا سيما عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة، وحاجة الميرنغي لضم مهاجم جديد.
وأشارت الصحيفة إلى وجود غضب شديد داخل سان جيرمان، من توقيت تسريب خطاب مبابي عقب يومين فقط من الفيديو الشهير لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي يعد فيه أحد المشجعين بضم النجم الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تطلب 185 مليون يورو، للموافقة على رحيل كيليان مبابي، في الصيف الحالي. (روسيا اليوم)
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