Advertisement

رياضة

كم يطلب "باريس سان جيرمان" لبيع مبابي لريال مدريد؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1077084-638222652152606269.jpg
Doc-P-1077084-638222652152606269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدد باريس سان جيرمان، سعر رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المهاجم الفرنسي، أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لن يقوم بتفعيل العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025، وبالتالي سينتهي عقده في حزيران 2024.
Advertisement

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، لا سيما عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة، وحاجة الميرنغي لضم مهاجم جديد.

وأشارت الصحيفة إلى وجود غضب شديد داخل سان جيرمان، من توقيت تسريب خطاب مبابي عقب يومين فقط من الفيديو الشهير لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي يعد فيه أحد المشجعين بضم النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تطلب 185 مليون يورو، للموافقة على رحيل كيليان مبابي، في الصيف الحالي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:17 | 2023-06-13
08:00 | 2023-06-13
05:00 | 2023-06-13
02:00 | 2023-06-13
00:52 | 2023-06-13
23:00 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website