رقم تاريخيّ لميار شريف في تصنيف التنس

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صعدت ميار شريف إلى المركز 40 في التصنيف العالمي للفردي بتنس السيدات في أعلى مركز لها خلال مسيرتها لتصبح أيضا اللاعبة المصرية الأعلى تصنيفا في التاريخ.وأشاد الاتحاد المصري للتنس بإنجاز ميار ونشر صورة للاعبة البالغ عمرها "27 عاما" وكتب فوقها رقم قياسي جديد مصحوبا بإحصاءات شخصية عن اللاعبة وتصنيفها الجديد.وجاء تقدم ميار الكبير بعد فوزها بلقب بطولة ماكارسكا في كرواتيا يوم الأحد.وكانت ميار، التي بلغت الدور الثاني في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، أول مصرية تفوز بلقب للمحترفات حين توجت في بارما العام الماضي. (العربية)