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رياضة

بعد أيام من إعلان توقيعه لإنتر ميامي.. قرار مفاجئ لميسي!

Lebanon 24
13-06-2023 | 11:17
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بعد أن صدم عالم كرة القدم الأربعاء الماضي بإعلانه انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي، عاد ليونيل ميسي يوم الثلاثاء، ليفاجئ عشاقه ويؤكد أن مونديال 2022 كان الأخير في مسيرته.

وحصل ميسي أخيرا على القطعة الرئيسية الوحيدة من الألقاب التي كان يفتقد إليها في مسيرته اللامعة عندما قاد الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم الأخيرة "قطر 2022".
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وأكد ميسي يوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة "نيتان" الصينية، أن مونديال قطر كان بطولة كأس العالم الأخيرة في مسيرته.

وعندما سئل "البرغوث" عن إمكانية الظهور في مونديال 2026 رد قائلا "لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "كانت هذه (كأس العالم 2022) آخر بطولة عالمية لي. سأرى كيف ستسير الأمور، لكن من حيث المبدأ لا، لن أذهب إلى كأس العالم المقبلة" التي ستستضيفها ثلاث دول مناصفة وهي الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وأوضح ميسي أنه "يود أن يكون هناك لمشاهدة" المنافسة عام 2026 لكنه "لن يشارك".

وعلى الرغم من قراره بعدم الظهور في كأس العالم المقبلة على أعتاب عيد ميلاده الثامن والثلاثين، يبدو ميسي مستعدا لمساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقب كأس كوبا أميركا في النسخة المقبلة من البطولة التي ستقام أيضا على الأراضي الأميركية في صيف عام 2024. 

وكما هو الحال مع نهائيات كأس العالم التي خسر فيها نهائي 2014 أمام ألمانيا، عانى ميسي من عدة انتكاسات في كوبا أميركا، حيث سقط في العقبة الأخيرة ثلاث مرات قبل أن ينجح في المحاولة الرابعة ويتوج باللقب في النسخة التي استضافتها البرازيل عام 2021. (روسيا اليوم) 
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