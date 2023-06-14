Advertisement

رياضة

مبابي عن ميسي: لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1077310-638223257535792143.jpg
Doc-P-1077310-638223257535792143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أول تعليق له حول رحيل نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة، وصف كيليان مبابي، زميله السابق في باريس سان جيرمان بأعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.
واعتبر أن قائد منتخب الأرجنتين "لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا"، بحسب ما نقلت صحيفة "غازيتا".
Advertisement

كما رأى مبابي الذي لف الغموض مصيره مع النادي الفرنسي خلال الفترة الماضية، أن رحيل نجم كميسي ليس خبراً ساراً على الإطلاق.

وأضاف متسائلا: "لا أفهم تمامًا سبب ارتياح الكثير من الناس لرحيله!".

أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يستأنف ميسي لعبه مع نادي إنتر ميامي الأميركي، إثر توقيع عقد بينهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-06-14
23:00 | 2023-06-13
16:00 | 2023-06-13
14:00 | 2023-06-13
11:17 | 2023-06-13
11:00 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website