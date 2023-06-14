مبابي عن ميسي: لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا

في أول تعليق له حول رحيل نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة، وصف كيليان مبابي، زميله السابق في باريس سان جيرمان بأعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

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واعتبر أن قائد منتخب الأرجنتين "لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا"، بحسب ما نقلت صحيفة "غازيتا".كما رأى مبابي الذي لف الغموض مصيره مع النادي الفرنسي خلال الفترة الماضية، أن رحيل نجم كميسي ليس خبراً ساراً على الإطلاق.وأضاف متسائلا: "لا أفهم تمامًا سبب ارتياح الكثير من الناس لرحيله!".أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يستأنف ميسي لعبه مع نادي إنتر ميامي الأميركي، إثر توقيع عقد بينهما.