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رياضة

زين الدين زيدان يعطي إشارات إيجابية للعودة للتدريب

Lebanon 24
14-06-2023 | 05:00
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أبدى المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، استعداده للعودة إلى عالم التدريب بعد غياب دام عامين، وذلك خلال حديث خص به مجلة الموضة GQ.

منذ أن توقف زيدان عن العمل كمدرب لريال مدريد للمرة الثانية، في صيف 2021، تم ربطه مرات لا تحصى بمقاعد بدلاء الفرق الأخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان فضلاً عن ارتباطه الكبير بتدريب منتخب فرنسا الأول.
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بدا الأمر خلال الصيف الماضي وكأن زيدان سيكون مدرباً لباريس سان جيرمان، لكن النادي العاصمي استقر على الفرنسي كريستوف غالتييه الذي رحل بعد موسم واحد.

كما تم ترشيحه لتدريب مانشستر يونايتد عقب إقالة أولي جونار سولشاير نهاية عام 2021، وأثناء تراجع مستوى ريال مدريد خلال نهاية الموسم الماضي مع المدرب كارلو أنشيلوتي، أشيع إمكانية عودة زيزو للفريق، ومع ذلك فإن كل هذه الترشيحات لم تسفر عن شيء.

وحول مستقبله الغامض، قال زيدان في تصريحات لمجلة الموضة الشهيرة GQ "أشعر الآن بالتجدد. لقد قلت مرات عديدة أنه عندما تكون في المنتخب الفرنسي كلاعب، فأنت تحلم أن تصبح مدرباً، فمن المنطقي التفكير في الأمر، ولكن الآن ليس الوقت المناسب ".

وحول ضغوط مقاعد البدلاء قال زيدان "عندما كنت أعود إلى المنزل، كان رأسي دائماً في العمل، ففي هذه الوظيفة كل شيء يأتي معك إلى كل مكان، أنت تتحمل مسؤولية اتخاذ جميع القرارات، بالتالي هذا العمل يستهلك طاقتك بشكل كامل".

أضاف "بين الحين والآخر، قد فعلت ذلك مرتين أحتاج إلى أخذ استراحة، المدرب مسؤول عن 23 رجلاً ولا يتوقف أبداً. الآن أنا فقط أستمتع بالحياة، حياتي تسير دائماً بسرعة كبيرة، لكنني اشعر الآن بالتجدد".

وقبل أيام من هذه التصريحات ارتبط اسم المدرب الفرنسي ذو الأصل الجزائري، بتولي تدريب أحد أندية دوري روشن السعودي أو منتخب السعودية الأول.

في سياق متصل، تبحث إدارة باريس سان جيرمان عن مدير فني جديد بعد إقالة كريستوف غالتييه الذي أقيل من منصبه بسبب الفشل القاري الموسم الماضي، وتردد اسم زيدان في أروقة النادي بالاضافة للبرتغالي جوزيه مورينيو.
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